Карпин: «Иран, по мне, сильнее Словении и Словакии»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с командой Ирака (2:0) ответил на вопросы по игре. Его слова передаёт корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Какие сейчас планы у сборной?

- Насколько я знаю, следующая дата - июнь месяц. Эти разговоры по поводу Кубка Азии, возможны. Что будет - не знаю.

- Насколько в целом довольны вызванными игроками?

- Кем-то доволен, кем-то очень доволен, кем-то недоволен, кем-то очень недоволен. Всё по-разному. Чтобы всеми был доволен - нет.

- Пять матчей вы сыграли против азиатских команд, уже можно сделать выводы по силе этих команд. Насколько азиатский футбол сильнее или слабее европейского?

- Нельзя говорить в общем. Что значит сильнее европейского? Какие сборные вы берете? По сравнению с кем?

- По сравнению со средними командами, Словенией, Словакией.

- Иран, по мне, сильнее Словении и Словакии, например. Может быть, Узбекистан - плюс-минус. В азиатском футболе и Европе есть команды посильнее и послабее, если говорить об общем уровне.

- Бытует мнение, что из Азии легче выходить на чемпионат мира. Вы как считаете?

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- Легче или нет, не знаю, какой отбор, сколько команд выходит, какие группы, даже не изучал. Мне трудно сказать, легче или тяжелее. Но то, что нелегко будет, это точно.

- (Вопрос от Ивана Устюгова) Вы вчера говорили о психологической проблеме футболистов при выходе из обороны через пас. Сегодня вы увидели положительную динамику в этом?

- Психологической проблемы при выходе из обороны нет. Психологическая проблема глобальная, в принципе. Это боязнь ошибиться, через пас или не через пас оборонять результат или забитый гол, - это проблема. Но не выход из обороны. Просто через выход из обороны возможно попробовать решить эту проблему.