Шалимов: «Пиняев молодец, но давайте не забывать против кого мы играли»

Экс-главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением об игре нападающего Сергея Пиняева в составе сборной России. Напомним, что в товарищеском матче против Ирака, который состоялся 26 марта, 18-летний футболист отметился дебютным голом в футболке национальной команды.

Специалист похвалил молодого игрока, отметив при этом, что уровень сопротивления со стороны соперника был невысок. Шалимов считает, что более классные защитники не позволили бы Пиняеву отличиться в том эпизоде.

«Много похвал, но давайте не забывать против кого мы играли — во втором тайме Ирак встал. Пиняев молодец, он и играет хорошо, и видно, что мыслит правильно. Важно реально оценивать уровень сопротивления и продолжать прогрессировать», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».