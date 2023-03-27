Масалитин сравнил Пиняева с Аршавиным

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался о прогрессе нападающего столичного «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Если говорить о таланте Пиняева, то тут его можно сравнить с Аршавиным — небольшого роста, хорошо использовал все свои качества. К Пиняеву будут привыкать. То, что он идёт в обводку — хорошо, но нужно сочетать эту обводку с командными действиями», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату».

Масалитин также напомнил, как закладывалась основа техники Сергея с его тренировками в «Манчестер Юнайтед» и хорошим подходом Игоря Осинькина в «Крыльях Советов». По мнению экс-футболиста «армейцев», задача тренера команды Пиняева заключается в воплощении качеств игрока в командные взаимодействия.

Напомним, что Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории российской сборной, забив в недавнем матче против Ирака.