Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с Ираком.

- Наша сборная будет играть при своих трибунах, и надеюсь, что сегодняшняя игра будет гораздо интереснее по содержанию, чем в Иране.

- Можно ли сказать, что этот матч - самый важный за последнее время, ведь сборная России полтора года не играла дома?

- Я бы так не сказал. Товарищеский матч остается товарищеским матчем. Тем более, что будет дальше – неизвестно. Когда ты играешь контрольный матч перед официальным – это одно. Когда находишься в неведении, что будет завтра, – другое. Поэтому я так не думаю. Мы не знаем, что будет дальше. Можно надеяться на то, что нас вернут, но я думаю, как есть сейчас, так пока и останется. Я читал интервью Карпина. Он интересно высказывается.

- Вы во всем согласны с главным тренером?

- У меня к составу есть много вопросов по некоторым футболистам. Это не уровень сборной России.

- Зачем он тогда вызывает таких игроков?

- Не знаю. Это вопрос к Карпину. Может, он видит в них будущее нашей сборной. Понятно, что если ты работаешь в «Ростове», ты надеешься на своих ребят, потому что их знаешь.

- Есть уверенность в победе нашей сборной сегодня, ведь давно не побеждали?

- Пора уже выиграть. Это четвертый матч без побед с не самыми сильными соперниками. Встречи с киргизами и таджиками оставили печальное впечатление. Именно по игре. Можно было победить. Тем более, ничего над футболистами сейчас не довлеет. Матчи товарищеские. Мне хочется, чтобы наша команда показала класс и то, что мы сильнее. А сейчас качество игры оставляет желать лучшего.

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- Валерий Карпин сказал, что состав на вторую игру изменится. А кого бы вы оставили на поле по итогам первого матча?

- Сложный вопрос. Я бы на Пиняева посмотрел. Мальчишка очень интересный. У него есть перспективы. Он индивидуально сильный и может сделать результат. Большинство сборников мы знаем, кто давно выступает. А мне хотелось бы посмотреть на ребят на перспективу. Хотя бы две-три фамилии. Надо думать о будущем.

- Наша сборная мало забивает. Ждете какого-то прорыва в матче с Ираком? Все-таки уровень нашего сегодняшнего соперника ниже, чем у Ирана.

- Наше единственно преимущество в том, что мы играем дома. Не думаю, что голов будет много, но хочется, чтобы они были. Лучше побольше. И чтобы наша сборная, наконец-то, одержала победу.

- Существует ли какая-то польза от таких товарищеских игр для нашей сборной? Есть мнение, что такие матчи - это мучение во время бана.

- Играть надо всегда. Сборная есть сборная. Здесь больше вопрос к футболистам, которые едут в национальную команду. Они должны доказывать, что достойны майки сборной России. Если ты ее надел – это о многом говорит. И потом даже в товарищеских встречах идет зачет футболисту, которого вызвали, по статистике, что он провел такое-то количество матчей за национальную команду. Поэтому в любом случае если тебя вызвали в сборную, ты должен доказывать, что тебя пригласили не напрасно. Тем более, если мы будет участвовать в отборочных играх и официальных турнирах.

Елена Григорьевская