Агент Сафонов считает, что Карпин может вызвать Дзюбу в сборную России

Футбольный агент Алексей Сафонов дал свой прогноз на появление московского форварда Артёма Дзюбы в составе национальной сборной России.

«Если будет матч с командой из медиалиги, то, думаю, [Карпин] вызовет [Дзюбу в сборную России]. По поводу официальных игр даже не знаю... Ну, Карпин же недавно ответил на этот вопрос», - приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Ранее Карпин говорил о том Артём Дзюба дважды был вызван в сборную, однако все два раза не смог прибыть в её расположение по личным причинам.

Сборная России в марте провела два товарищеских матча – со сборной Ирана (1:1) и со сборной Ирака (2:0).