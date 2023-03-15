Колосков: «Сборная России должна забивать как можно больше голов Ираку»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал об ожиданиях от предстоящего товарищеского матча сборной России против Ирака.

«Игроки сборной в небольшом долгу перед поклонниками за скучные 0:0 в двух последних товарищеских матчах. Конечно, сборная России должна забивать как можно больше голов в этом матче. Надо разгромить соперников из Ирака», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее функционер в беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» заявил, что ожидает на матче около 40 тысяч болельщиков.

Контрольная встреча между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.