Карпин рассказал, готов ли он покинуть сборную России, если она не обыграет Ирак

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном уходе из национальной команды после товарищеской встречи с Ираком.

«Буду ли я готов подать в отставку, если не выиграем у Ирака? А почему надо подать в отставку? Серия неудачная? Так, ну и? Проиграем Ирану, а что изменится? Нас вернут? Нет», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Контрольная игра между сборной России и сборной Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

Напомним, в последних четырех матчах команда Валерия Карпина одержала лишь одну победу.