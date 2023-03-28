Рапопорт: «При тактике сборной ей больше всего подходит Дзюба»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о перспективах Артёма Дзюбы в российской сборной.

«Самое интересное, что при той тактике, которая используется в сборной, ей больше всего подходит Дзюба. Он даже в своём возрасте при правильной игре партнёров, наличии передач с фланга может сыграть лучше всех тех форвардов, которых вызывает Карпин», — заявил специалист в интервью изданию«РБ Спорт». По его мнению, Дзюба мог бы дать результат национальной команды, что является важной задачей для сборной, напомнив при этом о конфликте форварда с Валерием Карпиным.

Артём Дзюба не выступал в футболке российской национальной команды с последнего чемпионата Европы. На его счету 55 матчей и 30 голов на международном уровне.