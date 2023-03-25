Пресс-секретарь сборной Ирака: «В России мы чувствуем себя в полной безопасности»

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад поделился впечатлениями от приезда в Санкт-Петербург. Напомним, завтра, 26 марта, состоится товарищеский матч между национальными командами России и Ирака. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Имад заявил, что в нашей стране сборная Ирака чувствует себя в полной безопасности и всё идёт по плану.

«Вчера в восемь часов вечера мы прилетели в Санкт-Петербург. Отличный и красивый город. Футболисты и сотрудники сборной Ирака — все мы в России чувствуем себя в полной безопасности», — цитирует пресс-секретаря Sport24.

Отметим, что 23 марта сборная Россия не смогла обыграть в гостях Иран (1:1). Ранее команда Валерия Карпина также проводила товарищеские встречи с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).