Защитник сборной Ирака Аднан: «Россия показывает хороший футбол, это очень сильная команда»

Игрок сборной Ирака Али Аднан рассказал о своём опыте выступления за казанский «Рубин», а также поделился мнением об уровне сборной России в преддверии очной товарищеской встречи.

«Сборная России — это очень сильная команда, она известна на европейском уровне. В Казани, играя за «Рубин», я познакомился с российским футболом. Считаю, что российская команда показывает хороший футбол. Мне очень хочется, чтобы завтра был высокий уровень футбола», — приводит речь Аднана «Матч ТВ».

Напомним, что 29‑летний иракский защитник принял участие в 8 играх Российской премьер-лиги нынешнего сезона, выступая за «Рубин». Стоит отметить, что в этих матчах Аднан сумел записать на свой счёт результативную передачу.

26 марта в Санкт‑Петербурге коллектив Валерия Карпина сыграет товарищеский поединок против национальной команды Ирака. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на сайте LiveResult.ru.