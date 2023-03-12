Ульянов: «Для меня Лантратов вообще лучший вратарь в России прямо сейчас»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов поведал о потенциальном включении вратаря «железнодорожников» Ильи Лантратова в состав национальной сборной России.

Специалист вспомнил о том, что ранее высказывал своё мнение об уровне игры 27-летнего футболиста, который, по его словам, входит в пятёрку лучших российских голкиперов. На сегодняшний же день Лантратов стал входить уже в тройку лучших, заявил Ульянов.

«Хотя для меня он вообще лучший вратарь в России прямо сейчас. Поэтому на этот вопрос [о сборной] я уже ответил исчерпывающе», - приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

В текущем месяце сборная России сыграет с командами Ирана и Ирака.