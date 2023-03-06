Бышовец: «Головин и Миранчук будут системообразующими футболистами сборной России»

Бывший наставник российской национальной команды Анатолий Бышовец высказался о заявке сборной на мартовские матчи.

«Головин и Миранчук будут системообразующими футболистами сборной России. Это связано с изменением ядра команды. Сборная омолаживается, а Головин и Миранчук – игроки с опытом, которые будут определять качество игры национальной команды», – заявил экс-футболист сборной СССР в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, лучшие футболисты России смогут психологически повлиять на новичков национальной команды. Также Бышовец считает, что отказ от возрастных игроков является движением в будущее. Отдельно Анатолий высказался о приглашении десяти футболистов «Спартака», отметив, что это подтверждает зрелищность и качество игры «красно-белых».

Напомним, что тренерский штаб российской сборной вызвал 41 футболиста на встречи с Ираном и Ираком, которые соответственно состоятся 23 и 27 марта.