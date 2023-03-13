Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Агент: «Азмун примет участие в товарищеском матче против России»

13 Марта 2023 • 16:08 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна, сообщил, что его клиент примет участие в товарищеском матче против России, который состоится в Тегеране в конце марта.

«Сердар примет участие в товарищеском матче против России», — приводит слова агента Sport24.

Отметим, что в период с 2013 по 2022 год Азмун выступал в России, где защищал цвета «Рубина», «Ростова» и «Зенита». В составе петербургской команды иранский форвард четыре раза выигрывал чемпионат страны.

Напомним, что весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Сердар Азмун Арманд Дурн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИРАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Марта
16:08 · Чемпионат мира 2026
Агент: «Азмун примет участие в товарищеском матче против России»
15:47 · Чемпионат мира 2026
​«Я не в курсе»: Карпин отреагировал на информацию об участии сборной России на турнире в Азии
14:44 · Чемпионат мира 2026
​В РФС прокомментировали возможность участия сборной России на турнире в Азии
14:37 · Чемпионат мира 2026
​Матчи сборной России на азиатском турнире будут учитываться в рейтинге ФИФА
14:32 · Россия. Премьер-лига
Терехов: «Журналисты раздули тему Дзюбы»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко — о вызове Помазуна и Бевеева в сборную России: «Пока все эти списки ничего не дают»
08:29 · Чемпионат мира 2026
Сборная Эквадора назначила нового главного тренера
12 Марта
22:39 · Испания. Ла Лига
Представитель Анчелотти вновь был замечен в Бразилии
12:02 · Чемпионат мира 2026
Зиньковский – о сборной России: «Надеюсь, что вызовут»
11:41 · Чемпионат мира 2026
Ульянов: «Для меня Лантратов вообще лучший вратарь в России прямо сейчас»
11:29 · Чемпионат мира 2026
Зиньковский сказал, что будет круто видеть в сборной 11 спартаковцев, включая Промеса
09:29 · Чемпионат мира 2026
Бевеев: «Я пешком в сборную пойду, это для меня личный вызов»
09:16 · Чемпионат мира 2026
Соболев — о предстоящих матчах с Ираном и Ираком: «Мотивирует сама сборная и всё равно, с кем играть»
11 Марта
23:14 · Товарищеские матчи
Сафонов: «Хочу поиграть за сборную России на международном уровне»
20:32 · Чемпионат мира 2026
Джикия: «Приятно, что десять спартаковцев в сборной»
Все новости
Рекомендуем