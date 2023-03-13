Агент: «Азмун примет участие в товарищеском матче против России»

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна, сообщил, что его клиент примет участие в товарищеском матче против России, который состоится в Тегеране в конце марта.

«Сердар примет участие в товарищеском матче против России», — приводит слова агента Sport24.

Отметим, что в период с 2013 по 2022 год Азмун выступал в России, где защищал цвета «Рубина», «Ростова» и «Зенита». В составе петербургской команды иранский форвард четыре раза выигрывал чемпионат страны.

Напомним, что весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах.