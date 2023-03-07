Чанов - о сборной России: «Задача тренерского штаба - посмотреть больше вратарей»

Бывший вратарь московского «Торпедо» Вячеслав Чанов прокомментировал вратарскую линию национальной сборной России, сформированную перед матчем с командой Ирана.

«Кто из вратарей останется на матч с Ираном? Я достаточно много лично общаюсь с Кафановым: так как сейчас сборная играет только товарищеские матчи, то задача тренерского штаба - посмотреть больше вратарей, понять и их внутреннее содержание, и то, как они ведут себя в коллективе, взаимодействии с защитниками и в тренировочном процессе», - приводит слова Кафанова «Чемпионат».

Специалист добавил, что конечный выбор вратаря будет зависеть как от команды-соперника, так и от задач, решаемых тренерским штабом сборной.