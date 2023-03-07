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Булыкин — о Тикнизяне: Думаю, Россия не много потеряла от его вызова в сборную Армении

07 Марта 2023 • 16:05 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал вызов защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в сборную Армении.

«Это его выбор. Он ищет лучшие для себя варианты. Поэтому если он выбрал, значит, посчитал этот вариант лучшим. Думаю, Россия от этого не много потеряла. Каждый может выбирать», — приводит слова Булыкина издание «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 Тикнизян принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Ранее 23-летний футболист выступал за молодежную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Дмитрий Булыкин Сборная Армении Наир Тикнизян
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