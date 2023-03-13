Ганчаренко — о вызове Помазуна и Бевеева в сборную России: «Пока все эти списки ничего не дают»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о попадании игроков екатеринбургской команды Ильи Помазуна и Мингияна Бевеева в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана и Ирака, которые состоятся в конце марта.

«Вот когда они сыграют в официальном матче, тогда мы сможем говорить, что что-то у нас произошло. А пока все эти списки ничего не дают по большому счёту», — цитирует Ганчаренко Sport24.

В текущем сезоне вратарь Помазун провёл за «Урал» 24 игры, пропустил 35 голов и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету защитника Бевеева одна результативная передача в 22 встречах.