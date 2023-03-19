Тюкавин поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Ирана

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, который вызван на мартовские сборы национальной сборной России, поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной Ирана.

«Сборная Ирана? Вообще ничего не знаю, будут теории, Карпин расскажет об этой команде, будем готовиться», - заявил форвард на видео, опубликованном на официальном ютуб-канале РФС.

Напомним, что контрольный матч между командами России и Ирана состоится в Тегеране 23 марта, а 26 числа должна состояться игра против сборной Ирака в Санкт-Петербурге, однако она пока официально не подтверждена.