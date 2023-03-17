Булыкин — о вызове Головина и Миранчука в сборную: «Хотелось бы, чтобы они передали опыт молодому поколению»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о вызове в национальную команду полузащитника «Монако» Александра Головина, а также игрока «Торино» Алексея Миранчука.

Эксперт считает, что приглашение в сборную пойдёт на пользу не только самим футболистам, но и их клубам. Также Булыкин отметил, что игра Головина и Миранчука в футболке национальной команды порадует российских болельщиков.

«Они хорошо себя проявляют в клубах, постоянно получают игровую практику, это футболисты высокого уровня. Хотелось бы, чтобы они показали хороший футбол, передали опыт и мастерство молодому поколению», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, что в конце текущего месяца сборная России проведёт товарищеские встречи с командами Ирана и Ирака.