Дьяков рассказал, при каком условии Карпин вернёт Дзюбу в сборную России

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о непопадании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России.

«Карпин же объяснял, что в нынешней ситуации приглашать возрастных игроков не имеет смысла. Исключение — вратари. Вот если бы предстояли официальные матчи, думаю, в сборной были бы и Смолов, и Дзюба», — приводит слова Дьякова «Спорт-Экспресс».

При этом экс-игрок напомнил, что Дзюбе осталось забить один гол, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по забитым мячам за сборную России. Дьяков считает, что Карпин мог бы вызвать Дзюбу на товарищескую игру, форвард забьет и поблагодарит тренера, это будет красивая история.

23 марта сборная России должна провести контрольную встречу с Ираном, а 26 марта — с Ираком.