Сычёв: «Кокорин может принести пользу сборной»

Экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о перспективах игрока «Ариса» Александра Кокорина в составе сборной России.

По мнению Сычёва, 31-летний форвард пригодился бы национальной команде, поскольку в России сейчас не так много сильных нападающих.

«С нападающими у нас последнее время беда. Смотря на то, что он (Кокорин) показывает в чемпионате Кипра, могу сказать, что он может принести пользу сборной», — приводит слова Сычёва Sport24.

За сборную России Кокорин провёл в общей сложности 48 матчей и забил 12 голов. Нападающий не приглашается в национальную команду с 2017 года.

В нынешнем сезоне российский футболист провёл за «Арис» 21 матч, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.