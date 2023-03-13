Нигматуллин прокомментировал участие сборной России в турнире в Азии

Бывший вратарь российской национальной команды Руслан Нигматуллин высказался об участии сборной в турнире в Азии.

«Честно говоря, международный турнир — это замечательно для нашей сборной. Но список участников не вызывает никаких положительных эмоций при всём уважении к этим странам», — заявил участник чемпионата мира - 2002 в интервью «Чемпионату». По его мнению, сложно рассуждать о мотивации для футболистов, отметив также, что грустно видеть сборную России, участвующую в подобных соревнованиях.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина примут участие в турнире от Футбольной ассоциации Центральной Азии, соперниками в котором будут национальные команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.