Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Агент Никиты Чернова: «Мне сложно сказать, поедет ли игрок в расположение сборной»

08 Марта 2023 • 15:42 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова, высказался о попадание футболиста в расширенный состав сборной России. Напомним, в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» игрок получил повреждение и был заменен в первом тайме.

«Мне сложно сказать по поводу того, поедет ли он в расположение сборной или нет. В расположении сборной, наверное, нужны футболисты дееспособные полностью», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Представитель Чернова отметил, что решение будет принимать главный врач и наставник сборной России Валерий Карпин.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 22 матча с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Сборная России Никита Чернов Вадим Шпинёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИРАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Марта
17:04 · Чемпионат мира 2026
​Булыкин поделился ожиданиями от матчей России против Ирана и Ирака
16:58 · Чемпионат мира 2026
​Булыкин оценил попадание Головина и Алексея Миранчука в состав сборной России
15:42 · Чемпионат мира 2026
Агент Никиты Чернова: «Мне сложно сказать, поедет ли игрок в расположение сборной»
12:04 · Чемпионат мира 2026
«Головин и Миранчук обязаны приехать в сборную» — Павлюченко
11:42 · Россия. Премьер-лига
Черчесов — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это классные мастера, которые помогут нашей сборной» 1
11:41 · Чемпионат мира 2026
Фролов — о переходе РФС в АФК: «Вряд ли, это неудобно»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Дзюба — неконфликтный человек»
07 Марта
23:29 · Чемпионат мира 2026
Каряка: «Конфликт между Карпиным и Дзюбой — это домыслы журналистов»
23:07 · Чемпионат мира 2026
Чанов - о сборной России: «Задача тренерского штаба - посмотреть больше вратарей»
22:05 · Чемпионат мира 2026
Дьяков: «Не вызвали не только Дзюбу, а ещё нескольких опытных и возрастных игроков»
20:38 · Чемпионат мира 2026
Кавазашвили: «Не думаю, что дверь в сборную для Дзюбы точно закрыта»
19:37 · Чемпионат мира 2026
Свищев рассказал о своём отношении к смене гражданства Тикнизяном
17:21 · Чемпионат мира 2026
Нгамалё: «Думаю, что возможно провести матч между сборными России и Камеруна»
17:21 · Чемпионат мира 2026
Президент «Урала»: Помазун и Бевеев заслуженно попали в расширенный состав сборной России
17:10 · Чемпионат мира 2026
Колосков: Тикнизян — не потеря для сборной России
Все новости
Рекомендуем