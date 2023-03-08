Агент Никиты Чернова: «Мне сложно сказать, поедет ли игрок в расположение сборной»

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова, высказался о попадание футболиста в расширенный состав сборной России. Напомним, в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» игрок получил повреждение и был заменен в первом тайме.

«Мне сложно сказать по поводу того, поедет ли он в расположение сборной или нет. В расположении сборной, наверное, нужны футболисты дееспособные полностью», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Представитель Чернова отметил, что решение будет принимать главный врач и наставник сборной России Валерий Карпин.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 22 матча с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.