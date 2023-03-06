Петржела: «Сборная России в принципе закрыта для Дзюбы»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался об отсутствии Артёма Дзюбы в расширенной заявке сборной России.

«Думаю, что сборная России в принципе закрыта для Артёма Дзюбы — он сам несколько раз отказался от приглашения Карпина. Так нельзя было делать. Так что теперь Артёму не стоит удивляться, что Карпин отказывается его вызывать», — заявил чешский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению Петржелы, наставник национальной команды поступает правильно, привлекая к сборной молодых игроков, чтобы создать коллектив на будущее. Властимил также отметил, что отсутствие Дзюбы логично и из-за большого количества пропущенного времени.

Напомним, что сегодня, 6 марта, тренерский штаб российской сборной объявил расширенную заявку на мартовские матчи, в которых команда Карпина должна встретиться с национальными командами Ирана и Ирака.