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​Сборная России объявила расширенный состав на ближайший сбор

06 Марта 2023 • 18:20 Комментировать

В понедельник был обнародован расширенный состав сборной России на мартовский сбор. В список попал 41 футболист.

Полностью список выглядит так: Джанаев, Песьяков, Помазун, Сафонов, Селихов, Шунин – Бевеев, Денисов, Джикия, Дивеев, Караваев, Круговой, Магкеев, Макарчук, Осипенко, Солдатенков, Хлусевич, Чернов, Ахметов, Баринов, Глебов, Захарян, Головин, Зиньковский, Игнатов, Карпукас, Коваленко, Кузяев, Литвинов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Мостовой, Обляков, Пиняев, Пруцев, Фомин, Комличенко, Писарский, Соболев, Тюкавин, Чалов.

В конце марта сборная России должна провести товарищеские матчи против Ирана и Ирака. Впрочем, пресс-служба национальной команды объявит об играх дополнительно. Сбор пройдёт с 19 по 28 марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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