Агент Азмуна не видит причин, по которым форвард может пропустить матч со сборной России

Арманд Дурн, агент иранского нападающего Сердара Азмуна, высказался о возможном участии футболиста в товарищеской игре со сборной России.

«По данному вопросу пока нет решения, но я не вижу причин, которые помешали бы Сердару сыграть с Россией», — приводит слова представителя игрока «РБ Спорт».

6 марта сборная России опубликовала расширенный список на мартовский сбор, в который попал 41 футболист. Национальная команда планирует провести два товарищеских матча во второй половине марта. Информация о соперниках будет сообщена позже. Предполагается, что подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном и Ираком.