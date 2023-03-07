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Агент Азмуна не видит причин, по которым форвард может пропустить матч со сборной России

07 Марта 2023 • 14:12 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Арманд Дурн, агент иранского нападающего Сердара Азмуна, высказался о возможном участии футболиста в товарищеской игре со сборной России.

«По данному вопросу пока нет решения, но я не вижу причин, которые помешали бы Сердару сыграть с Россией», — приводит слова представителя игрока «РБ Спорт».

6 марта сборная России опубликовала расширенный список на мартовский сбор, в который попал 41 футболист. Национальная команда планирует провести два товарищеских матча во второй половине марта. Информация о соперниках будет сообщена позже. Предполагается, что подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном и Ираком.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Сердар Азмун Арманд Дурн Байер
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ИРАН РОССИЯ
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