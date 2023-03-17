Агент Оздоева: «С Магомедом Карпин не связывался, но при этом между ними нет никакого конфликта»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о невызове футболиста в сборную России на товарищеские матчи национальной команды против Ирана и Ирака, которые состоятся в конце текущего месяца.

«Насколько я знаю, с Магомедом Карпин не связывался, но при этом между ними нет никакого недопонимания, конфликта», — цитирует Гаргаева Metaratings.

В нынешнем сезоне Оздоев провёл за «Фатих Карагюмрюк» 23 игры, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. За национальную команду полузащитник провёл в общей сложности 35 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами.