Агент не уверен, что Миранчук сможет приехать в сборную России

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, отреагировал на информацию о том, что 27-летний футболист был вызван в сборную России на товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака, которые состоятся в конце марта.

По словам агента, для того, чтобы приехать в расположение сборной, Миранчуку необходимо будет получить официальное разрешение на отъезд от Итальянской федерации футбола.

«Никто не знает, будут ли проблемы с приездом Алексея в сборную или нет. РФС вызвал его на сбор национальной команды, но после матча «Торино» с «Наполи» в серии А мы, наверное, услышим какое-то официальное заявление от клуба», — цитирует Шпинёва Metaratings.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Отметим, что права на игрока сборной России по-прежнему принадлежат «Аталанте».