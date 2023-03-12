Соболев — о предстоящих матчах с Ираном и Ираком: «Мотивирует сама сборная и всё равно, с кем играть»

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался о мотивации в преддверии товарищеских матчей национальной команды.

«Конечно, меня мотивируют Иран и Ирак. Играть за сборную всегда приятно. Ты к этому стремишься. И не важно, с кем играть. Это сборная нашей страны. Мотивирует сама сборная и все равно, с кем играть», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 форвард забил девять мячей и записал в свой актив восемь ассистов в 24 матчах с учетом всех турниров.

Напомним, 23 марта сборная России должна встретиться в гостях с Ираном, а 26 марта состоится поединок с Ираком, который пройдет в Санкт-Петербурге.