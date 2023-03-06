Радченко прокомментировал отсутствие Дзюбы в заявке сборной России

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об отсутствии Артёма Дзюбы в заявке российской сборной на мартовские матчи.

«Мне кажется это нормальным в данный момент — судить по одной игре неправильно. Если Дзюба будет одним из лучших нападающих в России, то как его можно не вызвать в сборную?» — заявил эксперт в интервью «Чемпионату». По его мнению, отсутствие Дзюбы не связано со взаимоотношениями Артёма с наставником сборной Валерием Карпиным, отметив, что целью специалиста является смотр как можно большего числа игроков.

Напомним, что в список тренерского штаба сборной России на предстоящий сбор попал 41 футболист. Соперниками команды Карпина станут Иран и Ирак.