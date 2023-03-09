Кавазашвили: «Сейчас «Спартак» — базовый клуб сборной России, так должно быть всегда!»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о составе национальной команды России на товарищеские встречи, которые состоятся в марте. Отметим, что сразу 10 игроков сборной представляют московский клуб.

Ветеран считает, что в «Спартаке» раскрылось немало талантливой молодёжи, так как наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль им доверяет.

«Можно смело сказать, что сейчас «Спартак» — базовый клуб сборной России. И так должно быть всегда! Не бразильцев же из «Зенита» брать», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, в конце текущего месяца сборная России сыграет с командами Ирана и Ирака.