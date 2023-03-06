Мирзоян высказался об отсутствии Дзюбы в заявке сборной

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян высказался об отсутствии Артёма Дзюбы в заявке российской сборной на мартовские игры.

«Мы говорим о будущем команды. По-моему, Карпин говорил в прошлых интервью, что они будут просматривать молодых футболистов. Дзюбу просматривать не надо. Он доказал весь свой класс. Опытный игрок. Поэтому, наверное, Карпин и не вызвал его», — рассказал эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, тренерский штаб формирует заявку, исходя из неизвестности того, сколько российский футбол будет вне международных турниров.

Напомним, что сегодня, 6 марта, был объявлен расширенный список из 41 футболиста, которые могут выйти на поле во встречах против Ирана и Ирака, которые пройдут в конце марта текущего года.