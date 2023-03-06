Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Билялетдинов высказался об отсутствии Дзюбы в заявке сборной России

06 Марта 2023 • 22:30 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Экс-игрок российской национальной команды Динияр Билялетдинов высказался об отсутствии Артёма Дзюбы в заявке сборной на мартовские матчи.

«Дзюба не вызван в сборную? Ничего удивительного в этом не вижу», — заявил бывший футболист «Локомотива» и «Эвертона» в интервью «Чемпионату». Также экс-хавбек отметил, что доволен вызовом Александра Головина и Алексея Миранчука в стан сборной, предположив, однако, что клубы полузащитников могут поставить препятствия для их выступления в национальной команде.

Напомним, что сегодня, 6 марта, тренерский штаб российской сборной опубликовал расширенный список из 41 футболиста, которые могут сыграть с Ираном и Ираком в рамках мартовских матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Динияр Билялетдинов Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИРАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Марта
22:30 · Чемпионат мира 2026
Билялетдинов высказался об отсутствии Дзюбы в заявке сборной России
21:50 · Чемпионат мира 2026
Радченко прокомментировал отсутствие Дзюбы в заявке сборной России
21:37 · Чемпионат мира 2026
Червиченко: «У Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России»
21:27 · Чемпионат мира 2026
Грушевский: Вызов Чалова в сборную России — логичное решение
21:26 · Чемпионат мира 2026
Мирзоян высказался об отсутствии Дзюбы в заявке сборной
20:53 · Чемпионат мира 2026
Булыкин — о невызове Дзюбы в сборную: Ничего страшного нет, у него другие задачи
20:37 · Чемпионат мира 2026
Газзаев: «Хотелось бы, чтобы наша сборная сыграла в полном составе против Ирана»
20:32 · Чемпионат мира 2026
Шишкин не исключил, что у Карпина есть обида на Дзюбу
20:20 · Чемпионат мира 2026
Бышовец: «Головин и Миранчук будут системообразующими футболистами сборной России»
20:10 · Чемпионат мира 2026
Ещенко: «Десять футболистов «Спартака» — хорошая новость, не хватает только Промеса»
20:03 · Чемпионат мира 2026
Петржела: «Сборная России в принципе закрыта для Дзюбы»
19:37 · Чемпионат мира 2026
Гаврилов отреагировал на попадание десяти игроков «Спартака» в расширенный состав сборной России
19:28 · Чемпионат мира 2026
Агент Алексея Миранчука прокомментировал вызов игрока в сборную России
19:18 · Чемпионат мира 2026
Помазун: «Первый вызов в сборную России — очень знаковое событие»
19:11 · Чемпионат мира 2026
Галактионов сообщил, что у него закончился контракт с молодёжной сборной России
Все новости
Рекомендуем