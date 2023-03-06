Билялетдинов высказался об отсутствии Дзюбы в заявке сборной России

Экс-игрок российской национальной команды Динияр Билялетдинов высказался об отсутствии Артёма Дзюбы в заявке сборной на мартовские матчи.

«Дзюба не вызван в сборную? Ничего удивительного в этом не вижу», — заявил бывший футболист «Локомотива» и «Эвертона» в интервью «Чемпионату». Также экс-хавбек отметил, что доволен вызовом Александра Головина и Алексея Миранчука в стан сборной, предположив, однако, что клубы полузащитников могут поставить препятствия для их выступления в национальной команде.

Напомним, что сегодня, 6 марта, тренерский штаб российской сборной опубликовал расширенный список из 41 футболиста, которые могут сыграть с Ираном и Ираком в рамках мартовских матчей.