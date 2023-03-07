Каряка: «Конфликт между Карпиным и Дзюбой — это домыслы журналистов»

Бывший полузащитник португальской «Бенфики» Андрей Каряка высказался об отсутствии в расширенном списке сборной России московского нападающего Артёма Дзюбы.

Спортсмен заявил, что у него есть понимание данного решения тренерского штаба российской команды – в данный момент делается ставка на молодых футболистов.

Непопадание Дзюбы в вышеупомянутый список не связано с личностными отношениями игрока и тренера, считает эксперт.

«Конфликт между Карпиным и Дзюбой — это домыслы журналистов. Если бы об этом кто-то официально сказал, то это одно, а так, что гадать на кофейной гуще?» - цитирует Каряку «Чемпионат».