Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Кавазашвили: «Не думаю, что дверь в сборную для Дзюбы точно закрыта»

07 Марта 2023 • 20:38 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ещё может вернуться в сборную России.

«Не думаю, что дверь в сборную для Дзюбы точно закрыта, сложная ситуация. Могу сказать, что Карпин не найдет нападающего лучше, чем Дзюба. Артём все еще в порядке, он умеет забивать голы», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Дзюба является мастером, такие футболисты нужны национальной команде.

Ранее Российский футбольный союз опубликовал расширенный состав сборной России на мартовский сбор, в который попал 41 игрок. Ожидается, что подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном и Ираком.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Карпин Сборная России Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИРАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Марта
20:38 · Чемпионат мира 2026
Кавазашвили: «Не думаю, что дверь в сборную для Дзюбы точно закрыта»
19:37 · Чемпионат мира 2026
Свищев рассказал о своём отношении к смене гражданства Тикнизяном
17:21 · Чемпионат мира 2026
Нгамалё: «Думаю, что возможно провести матч между сборными России и Камеруна»
17:21 · Чемпионат мира 2026
Президент «Урала»: Помазун и Бевеев заслуженно попали в расширенный состав сборной России
17:10 · Чемпионат мира 2026
Колосков: Тикнизян — не потеря для сборной России
17:01 · Чемпионат мира 2026
Баженов: «Поздравляю Игнатова с вызовом в сборную, всё остальное зависит от него»
16:09 · Чемпионат мира 2026
Габулов: «Моё удивление состав сборной сейчас не может вызвать»
16:05 · Чемпионат мира 2026
Булыкин — о Тикнизяне: Думаю, Россия не много потеряла от его вызова в сборную Армении
15:09 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Все игроки «Спартака» заслужили вызов в сборную, Абаскаль подаёт пример российским тренерам
15:01 · Чемпионат мира 2026
Кузнецов: «Я не удивлён, что Облякова вызвали в сборную России»
14:12 · Чемпионат мира 2026
Агент Азмуна не видит причин, по которым форвард может пропустить матч со сборной России
14:03 · Чемпионат мира 2026
Сенников: Тикнизян мог бы попасть в сборную России
13:01 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Помазун заслужил попасть в сборную»
12:49 · Чемпионат мира 2026
Федун высказался о соперниках сборной России
11:38 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Дзюба — топ-игрок, он пригодился бы сборной»
Все новости
Рекомендуем