Кавазашвили: «Не думаю, что дверь в сборную для Дзюбы точно закрыта»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ещё может вернуться в сборную России.

«Не думаю, что дверь в сборную для Дзюбы точно закрыта, сложная ситуация. Могу сказать, что Карпин не найдет нападающего лучше, чем Дзюба. Артём все еще в порядке, он умеет забивать голы», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Дзюба является мастером, такие футболисты нужны национальной команде.

Ранее Российский футбольный союз опубликовал расширенный состав сборной России на мартовский сбор, в который попал 41 игрок. Ожидается, что подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном и Ираком.