Лодыгин: «Если Карпин позовёт в сборную, поеду»

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин, в настоящий момент выступающий за «Панатинаикос», признался, что всё ещё надеется на попадание в сборную России и готов помочь национальной команде в товарищеских встречах.

«Думаю, что всё возможно. Продолжаю мечтать об этом. Если Валерий Карпин позовёт на матчи с Узбекистаном или Ираном, поеду», — цитирует Лодыгина Sport24.

Также 32-летний голкипер отметил, что несмотря на отстранение российских команд от всех международных турниров, проводить товарищеские встречи стоит, так как необходимо быть готовыми к возможному возвращению в Европу.

Напомним, ранее Лодыгин уже выступал за сборную России, в составе которой провёл в общей сложности 11 матчей.