Кечинов – о ближайших матчах сборной России: «Сейчас самое время проводить эксперименты»

Валерий Кечинов, бывший форвард московского «Спартака», поделился ожиданиями от ближайших матчей сборной России. Напомним, команда Валерия Карпина сыграет в товарищеских поединках со сборными Ирана и Ирака.

«Сейчас как раз самое время, чтобы экспериментировать и просматривать тех футболистов, с которыми мало знакомы и тренеры, и специалисты, и болельщики», – цитирует Кечинова издание «Газета.Ру».

Напомним, что сборная России пока не может участвовать в международных соревнованиях из-за санкций. Главный тренер команды Валерий Карпин совмещает свои обязанности в сборной с работой в «Ростове».