Тарханов: «Уверен, что Головин и Миранчук добавят качества сборной России»

Известный российский тренер Александр Тарханов отреагировал на приглашение в сборную России полузащитника «Монако» Александра Головина, а также футболиста «Торино» Алексея Миранчука.

Напомним, в конце марта сборная России проведёт товарищеские встречи с Ираном и Ираком. Ранее российские команды были отстранены от всех международных турниров.

«Очень рад, что ребят всё-таки вызвали на эти игры. Уверен, Миранчук и Головин добавят качества команде. Карпин собрал всех сильнейших. С нетерпением ждём матчей», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Головин провёл за «Монако» 37 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. На счету 27-летнего Миранчука четыре гола и пять ассистов в 22 встречах за «Торино».