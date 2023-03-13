Прудников: «Сборная России все равно должна играть при любых обстоятельствах»

Чемпион Европы среди юношей Александр Прудников высказался об участии сборной России в турнире в Азии.

«Как отношусь к участию нашей сборной в этом турнире? Практика команде нужна в любом случае, сборная все равно должна играть при любых обстоятельствах», — заявил экс-нападающий «Спартака», «Рубина» и московского «Динамо» в интервью«Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 13 марта, стало известно об участии российской национальной команды в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии. Соперниками подопечных Валерия Карпина станут сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.