Ахметов: «Счастлив вновь вернуться в национальную команду»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о своём возвращении в сборную России.

25-летний футболист признался, что очень соскучился по национальной команде, так как не вызывался в неё с 2021 года.

«Когда увидел новость в интернете, очень обрадовался. Счастлив вновь вернуться в национальную команду, с воодушевлением жду предстоящий сбор», —цитирует Ахметова пресс-служба РФС.

Напомним, в конце текущего месяца сборная России проведёт товарищеские встречи с Ираном и Ираком.

В нынешнем сезоне Ахметов провёл за «Краснодар» 26 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.