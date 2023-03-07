Нгамалё: «Думаю, что возможно провести матч между сборными России и Камеруна»

Форвард столичного «Динамо» Муми Нгамалё высказался о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Думаю, что возможно провести матч между сборными России и Камеруна. Футбол — это спорт, а не политика», — заявил участник катарского чемпионата мира в интервью изданию Sport24.

Напомним, что российский футбол отстранён от участия в международных турнирах с февраля прошлого года. Несмотря на это, подопечные Валерия Карпина уже провели три товарищеских матча, а на март 2023 года назначены встречи против сборных Ирана и Ирака.