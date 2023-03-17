Кечинов – о вызове в сборную России восьми игроков «Спартака»: «Всё справедливо»

Экс-форвард московского «Спартака» Валерий Кечинов считает справедливым тот факт, что Валерий Карпин вызвал в сборную России восьмерых футболистов «красно-белых».

«Я считаю, что всё по делу, всё справедливо. Потому что все те футболисты, которые вызваны в сборную, играют в «Спартаке» очень хорошо», – сказал Кечинов в беседе с изданием «Газета.Ру».

В заявку сборной России на ближайшие матчи с Ираном и Ираком вызвали следующих игроков «Спартака»: Георгий Джикия, Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Александр Соболев, Данил Прусцев, Антон Зиньковский и Руслан Литвинов.

«Спартак» сейчас располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ.