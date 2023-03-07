Кавазашвили: Все игроки «Спартака» заслужили вызов в сборную, Абаскаль подаёт пример российским тренерам

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на попадание десяти игроков «красно-белых» в расширенный список сборной России.

«Я очень доволен тем, что Карпин вызвал такое количество футболистов из «Спартака». Все заслужили этот вызов. Все это говорит о том, что Абаскаль делает отличную работу. Ведь из этих 10 человек, восемь — футболисты основного состава», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Абаскаль подает пример российским тренерам, он доверяет молодым футболистам, помогает нам искать таланты.

Ранее сообщалось, что 33-летний Абаскаль хочет создать в «Спартаке» костяк из российских игроков.