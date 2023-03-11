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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Квеквескири: «Мы за счёт своих ошибок проигрываем»

11 Марта 2023 • 19:11 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Факел
окончен

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о поражении своей команды в гостевом матче со «Спартаком» (2:3).

Спортсмен заявил, что воронежский коллектив уже далеко не в первый раз собственноручно допустил ключевые ошибки, приведшие к неудовлетворительному результату. По словам футболиста, даже при игре от обороны «Факел» сегодня мог претендовать на лучший исход.

«Мы понимаем, что «Спартак» - быстрая команда, которая играет на контратаках. К сожалению, мы за счёт своих ошибок проигрываем. Даже не знаю, что делать уже», - приводит слова Квеквескири «Матч ТВ».

Игрок добавил, что, несмотря на слова тренера, команда по каким-то причинам всё же прижималась к своим воротам.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Ираклий Квеквескири
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