Квеквескири: «Мы за счёт своих ошибок проигрываем»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о поражении своей команды в гостевом матче со «Спартаком» (2:3).

Спортсмен заявил, что воронежский коллектив уже далеко не в первый раз собственноручно допустил ключевые ошибки, приведшие к неудовлетворительному результату. По словам футболиста, даже при игре от обороны «Факел» сегодня мог претендовать на лучший исход.

«Мы понимаем, что «Спартак» - быстрая команда, которая играет на контратаках. К сожалению, мы за счёт своих ошибок проигрываем. Даже не знаю, что делать уже», - приводит слова Квеквескири «Матч ТВ».

Игрок добавил, что, несмотря на слова тренера, команда по каким-то причинам всё же прижималась к своим воротам.