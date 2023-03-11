​Кечинов оценил шансы «Спартака» на чемпионство

По итогам прошлого тура чемпионата России отставание «Спартака» от лидирующего «Зенита» выросло с шести до восьми баллов. Экс-игрок «красно-белых» Валерий Кечинов ответил на вопрос, потеряла ли команда Гильермо Абаскаля шансы на чемпионство.

«Практически на 80%. Потому что отрыв «Зенита» в 8 баллов - очень серьёзный гандикап. Сложно здесь будет», - высказался Кечинов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Получается, что шансы «Спартака» стать чемпионом России в этом сезоне Валерий Кечинов оценивает примерно в 20%.

В субботу «Спартак» проведёт домашний матч чемпионата России против «Факела». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.