Гаврилов — о «Спартаке»: «Все горят желанием сократить отставание от «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своём посещении тренировки московской команды перед матчем 19-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».

По словам ветерана, «красно-белые» находятся в хорошем расположении духа и намерены сократить очковое отставание от лидера чемпионата России «Зенита».

«Настрой на борьбу у ребят отличный. Мы их подбодрили, сказали, что футбол командная игра. Если игроки будут доброжелательно друг к другу относиться и подчищать за собой ошибки, то всё будет в порядке», — цитирует Гаврилова Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. Матч «Спартак» — «Факел» состоится сегодня, 11 марта. Начало — в 16:30 по московскому времени.