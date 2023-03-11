Кечинов: «Спартак» должен обыгрывать «Факел»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле воронежский «Факел».

По мнению эксперта, несмотря на то, что «Спартаку» в предстоящей встрече легко не будет, московская команда должна обыгрывать гостей из Воронежа.

«Спартаку» нужно выходить и играть. У команды есть и рисунок игры, и комбинационная зрелищность. Забивают прекрасные мячи. Нужно продолжать в таком же ракурсе», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Факел» состоится сегодня, 11 марта. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отметим, что на сегодняшний день «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Факел» же идёт 14-м, имея в своём активе 14 набранных баллов.