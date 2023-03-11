Рахимов: «Промес хорошо физически подготовился сам»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Рашид Рахимов высказался о нидерландском футболисте столичного «Спартака» Квинси Промесе.

«Промес хорошо физически подготовился сам. Он очень быстро нашёл ритм игры. Это был главный вопрос, как он быстро это сделает. Достаточно быстро вписался. Показывает футбол хорошего уровня», - приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Сегодня, 11 марта, Квинси Промес помог своей команде на домашнем стадионе одержать непростую победу над воронежским «Факелом». Встреча завершилась со счётом 3:2, дубль на свой счёт записал 31-летний спартаковец.