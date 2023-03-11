Абаскаль объяснил свои эмоции после матча с «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил проявление своих эмоций, вспыхнувших по окончании игры с «Факелом» (3:2). Испанский специалист быстро и эмоционально шёл в направлении арбитра встречи Владислава Безбородова, но ему помешали свои игроки.

«После свистка — это эмоции. Когда мы играем, мы это делаем не только для себя, но и для болельщиков. Иногда жаль, что парикмахер или барбер может повлиять на игру», - цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Эксперт сказал, что ничего удивительного в проявлении человеком эмоций нет.

«Может быть, температура стала повышаться и стало жарче», - заключил Абаскаль.