Промес: Придётся проставиться перед командой за 100-й гол

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от юбилейного гола в футболке «красно-белых». В матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2) Промес забил 100-й и 101-й мяч за столичный клуб.

«Придется проставиться перед командой за 100-й гол? Думаю, у меня будет такая проблема. Без партнеров я бы не смог добиться таких достижений», — передает слова Промеса «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 20 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

После 19 туров «Спартак» идет на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков.