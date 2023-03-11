Маслов: «У Мозеса «уличный» лондонский акцент»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов, который неплохо знает английский язык, рассказал о коммуникации с Виктором Мозесом – бывшим игроком АПЛ, который провёл в Англии не один сезон, а теперь выступает за «красно-белых».

«Английский Виктора отличается от привычного нашему уху, у него «уличный» лондонский акцент. Сначала я пытался минуты три его послушать, чтобы уловить хоть что-то, что он сказал. Зато минут после пяти думаешь: ого, ну я в порядке, начал понимать!», - рассказал Маслов пресс-службе «Спартака».

Защитник добавил, что всегда старается общаться с легионерами, чтобы преодолеть языковой барьер.

Кстати, Виктор Мозес может вернуться в состав «Спартака» после травмы уже в грядущей игре с «Факелом», которая состоится сегодня в 16:30 по московскому времени в Москве на «Открытие Банк Арене».